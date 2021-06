Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est interpellé pour son avenir à Paris !

Publié le 24 juin 2021 à 4h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Pablo Sarabia affiche sa volonté de voir l'attaquant français rester au PSG la saison prochaine.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est toujours au cœur de toutes les attentions pour son avenir. Et pour cause, le Real Madrid continue de faire le forcing pour le recruter, et s'il ne prolonge pas son bail, une vente cet été sera nécessaire afin d'éviter un départ libre dans un an. Mais alors que Kylian Mbappé est concentré sur l'Euro, le doute subsiste. Une chose est toutefois certaine, Pablo Sarabia ne veut pas le voir quitter le PSG.

Sarabia veut que Mbappé reste