Mercato - Barcelone : Laporta est prêt à prendre une décision fracassante cet été !

Publié le 24 juin 2021 à 14h00 par T.M.

Ayant déjà enregistré 4 renforts, le FC Barcelone va encore se montrer actif cet été, notamment au rayon des départs. Et Joan Laporta aurait une idée en tête à ce sujet.

Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson, Memphis Depay… Le FC Barcelone a frappé fort durant ce début de mercato estival. Malgré des moyens limités, Joan Laporta renforce ainsi l’effectif de Ronald Koeman et cela pourrait encore bouger. Mais en parallèle, le Barça doit faire des économies, réduire sa masse salariale et faire rentrer de l’argent dans les caisses. Par conséquent, plusieurs départs sont attendus en Catalogne et les candidats à un transfert sont nombreux. Toutefois, pour le moment, rien n’a bougé dans le sens des départs, mais Joan Laporta pourrait bien passer la vitesse supérieure.

La stratégie de Laporta !