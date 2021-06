Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour l’avenir de Philippe Coutinho !

Alors que le FC Barcelone souhaiterait vendre Philippe Coutinho cet été, la possibilité de voir le Brésilien s’en aller serait grandement en train de s’éloigner.

Désireux d’ouvrir un nouveau cycle au FC Barcelone, Joan Laporta va devoir vendre pour recruter au cours de cette fenêtre estivale des transferts après avoir recruté Emerson, Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay. En ce sens, plusieurs joueurs auraient été placés sur la liste des transferts, et ce serait notamment le cas de Philippe Coutinho, lui qui n’a jamais réussi à s’imposer au Barça. Seulement voilà, malgré la volonté du FC Barcelone de le vendre, un départ cet été serait hautement compliqué pour l’international brésilien.

