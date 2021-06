Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho bientôt fixé sur son sort ?

Publié le 23 juin 2021 à 14h00 par La rédaction

Après une nouvelle saison galère, Philippe Coutinho soigne sa blessure au Brésil. Conscient de ce qui l’attend, il s’occupera prochainement de son futur au FC Barcelone, dès son retour en Espagne.

En 2018, Philippe Coutinho signait à Barcelone pour 120M€ et 40M€ de bonus. Trois années plus tard, sa valeur marchande est estimée à 30M€ par Transfermarkt . Une descente aux enfers qui s’explique par les nombreuses blessures et les performances insuffisantes de l’international brésilien. Sa seule bonne période, c’est sa saison de prêt au Bayern Munich où il a remporté la Ligue des Champions. Avec un doublé inscrit contre Barcelone en quart de finale lors de la victoire 8-2… Comme un symbole.

Son avenir se jouera dès son retour à Barcelone