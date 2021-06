Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta n’a plus qu’une solution avec Coutinho !

Publié le 22 juin 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait pourtant vendre Philippe Coutinho cet été, tout indique que la tâche du club catalan sera impossible dans cette optique.

Désireux de lancer un nouveau cycle vertueux au FC Barcelone après plusieurs délicates, Joan Laporta entend renouveler en profondeur l’effectif du club catalan au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Cela passera bien évidemment par les arrivées de nouveaux joueurs, mais aussi et surtout par les départs de certains éléments qui ne rendent pas satisfaction et qui pèsent lourd dans la masse salariale du Barça. Philippe Coutinho est l’un des joueurs concernés par ce plan de renouvellement et serait poussé vers la sortie en ce début de mercato estival, lui qui n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone.

Un prêt serait la seule solution pour Philippe Coutinho !