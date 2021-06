Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo propose un énorme coup en Ligue 1 à Leonardo !

Publié le 24 juin 2021 à 18h45 par B.C.

Auteur d’une excellente prestation face à la France ce mardi, Renato Sanches a tapé dans l’oeil de Daniel Riolo, qui souhaite voir le PSG se positionner sur le milieu du LOSC.

Les priorités de Leonardo sont clairement identifiées dans ce mercato estival. Le PSG souhaite absolument s’attacher les services d’un nouveau latéral droit et touche au but pour le transfert d’Achraf Hakimi, comme vous l’a révélé le10sport.com. L’arrivée d’un milieu de terrain était également attendue dans la capitale, et le PSG a frappé fort en récupérant Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool. Cependant, l’international néerlandais pourrait ne pas être l’unique recrue dans l’entrejeu. Eduardo Camavinga ou encore Paul Pogba resteraient dans le viseur de Leonardo, mais de son côté, Daniel Riolo a une autre idée en tête pour le PSG.

« Renato Sanches, il faut le prendre »