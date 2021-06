Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà en difficulté pour cette piste en Serie A ?

Publié le 24 juin 2021 à 20h15 par B.C.

Déjà pisté par le PSG l’été dernier, Franck Kessié resterait dans le viseur de Leonardo, d’autant que le milieu de terrain s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat avec l’AC Milan. Cependant, la confiance serait de mise chez les Rossoneri.

Alors que le PSG cherchait à se renforcer au milieu de terrain, Leonardo a déjà frappé fort en bouclant l’arrivée de Georginio Wijnaldum, arrivant à la fin de son contrat à Liverpool. Mais d’autres recrues seraient à prévoir dans ce secteur de jeu. En effet, le PSG s’intéresserait toujours à Eduardo Camavinga, Paul Pogba ou encore Franck Kessié. Un nom qui n’est pas inconnu des supporters parisiens, puisque le joueur de l’AC Milan était déjà dans le collimateur du PSG l’été dernier. Cette fois-ci, la donne a changé puisque Kessié s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, de quoi placer le club italien en difficulté.

Milan avance pour la prolongation de Kessié