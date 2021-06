Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce de taille sur ce dossier à 40M€ de Leonardo !

Publié le 25 juin 2021 à 0h15 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Manuel Locatelli. Pour battre la concurrence parisienne et faire plier Sassuolo, les Bianconeri auraient formulé une offre de 30M€ plus Radu Dragusin. Interrogé sur cette opération XXL, l'agent du défenseur roumain, Florin Manea, a lâché toutes ses vérités.

Etincelant ces dernières semaines avec Sassuolo et l'Italie, Manuel Locatelli affolerait l'Europe. En effet, le milieu de terrain des Neroverdi serait suivi par plusieurs cadors européens, et notamment par le PSG et la Juventus. Pour rafler la mise et convaincre la direction de Sassuolo de lui céder Manuel Locatelli cet été, La Vieille Dame aurait lancé une offensive de 30M€, avec Radu Dragusin inclus dans la transaction. Toutefois, ce dernier pourrait faire capoter l'opération.

Dragusin n'a pas été inclus dans l'opération Locatelli