Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 58M€ !

Publié le 24 juin 2021 à 23h45 par A.D.

Pour renforcer la défense centrale de Mauricio Pochettino, Leonardo penserait à recruter Ben White. Toutefois, le pensionnaire de Brighton serait déjà promis à Arsenal.

Orphelin de Thiago Silva, parti à Chelsea l'été dernier, Leonardo n'a pas encore déniché de successeur. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne perdrait pas espoir et aurait plusieurs noms en tête pour remplacer numériquement O Monstro . En plus de Raphaël Varane, Kalidou Koulibaly ou encore Sergio Ramos, Leonardo songerait à recruter Ben White. Toutefois, le défenseur de Brighton se rapprocherait dangereusement d'un départ vers Arsenal.

Arsenal en très bonne voie pour Ben White ?