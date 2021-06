Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce sur ce dossier à 60M€ de Leonardo !

Publié le 24 juin 2021 à 21h45 par A.D.

Pour renforcer sa défense centrale, Leonardo penserait toujours à recruter Kalidou Koulibaly. Ancien agent du défenseur sénégalais, Bruno Satin s'est prononcé sur son avenir.

Piste de longue date du PSG, Kalidou Koulibaly voit son nom être de nouveau associé au club parisien. Alors qu'il n'a pas encore comblé le départ de Thiago Silva, parti à Chelsea l'été dernier, Leonardo envisagerait toujours de s'offrir les services du défenseur de Naples. Interrogé par Radio Marte , Bruno Satin, l'ancien agent de Kalidou Koulibaly, a donné quelques indices au directeur sportif du PSG sur la situation du Sénégalais au Napoli.

«Avec les exigences habituelles du président, il semble difficile pour lui de bouger»