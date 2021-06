Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un énorme coup à 30M€ !

Publié le 24 juin 2021 à 21h10 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'OM serait bel et bien intéressé par Rafael Leao dont le prix est fixé à 30M€ par l'AC Milan.

Déjà très actif en coulisses, Pablo Longoria souhaite désormais renforcer le secteur offensif de Jorge Sampaoli. En effet, bien qu'Arkadiusz Milik devrait finalement rester à l'OM, Florian Thauvin et Valère Germain sont partis libres, tandis que Dario Benedetto ne semble plus entrer dans les plans du technicien argentin. Par conséquent, Kevin Gameiro, dont le contrat à Valence s'achève le 30 juin, devrait s'engager à l'OM dans les prochaines heures. Toutefois, en parallèle, Pablo Longoria semble s'activer sur un dossier bien plus important.

L'OM s'intéresse à Rafael Leao