Mercato - PSG : Les grandes manoeuvres sont lancées pour cette piste à 40M€ !

Publié le 24 juin 2021 à 1h45 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Manuel Locatelli. Pour battre la concurrence parisienne, les Bianconeri auraient déjà rencontré la direction de Sassuolo. Alors que les Neroverdi auraient ouvert la porte à un transfert de Manuel Locatelli cet été, les négociations auraient débuté avec la Juve.

Très performant cette saison avec Sassuolo et l'Italie, Manuel Locatelli a tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes, et notamment du PSG et de la Juventus. Conscient que son Manuel Locatelli a de fervents admirateurs en Europe, les Neroverdi seraient prêts à le vendre en cas d'offre à hauteur de 40M€ cet été. Déterminée à rafler la mise sur ce dossier, La Vieille Dame aurait déjà lancé les hostilités.

Les négociations ont débuté pour Manuel Locatelli