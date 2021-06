Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Pogba !

Publié le 23 juin 2021 à 20h15 par La rédaction

Alors que Leonardo a entamé le mercato du PSG avec Georginio Wijnaldum, il se verrait bien le poursuivre avec Paul Pogba. Mais Manchester United ne négocierait avec aucun club et souhaiterait prolonger le Français.

Pour accompagner Georginio Wijnaldum et Marco Verratti au milieu de terrain, Leonardo compte bien trouver un nouvel élément pour le PSG. Depuis le début du mercato, plusieurs noms circulent. Manuel Locatelli, Rodrigo de Paul ou encore… Paul Pogba. A un an de la fin de son contrat avec Manchester United, l’international français pourrait être tenté par l’aventure parisienne.

Manchester United souhaite le prolonger