Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 40M€ !

En concurrence avec le PSG pour Manuel Locatelli, la Juventus aurait ouvert les négociations avec Sassuolo en vue du prochain mercato estival. Pour avancer encore un peu plus sur ce dossier, les Bianconeri auraient programmé un nouveau rendez-vous la semaine prochaine avec les Neroverdi.

Pour renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo penserait à recruter Manuel Locatelli. Toutefois, il serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, plusieurs autres écuries européennes en pinceraient également pour le pensionnaire de Sassuolo, et en particulier la Juventus. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà bougé leurs pions pour obtenir gain de cause. En effet, La Vieille Dame aurait rencontré la direction des Neroverdi ce mercredi pour lancer les négociations pour Manuel Locatelli. Et pour aller encore plus loin, un nouveau rendez-vous serait déjà au programme.

La Juve va entrer dans le vif du sujet pour Locatelli