Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tient sa réponse pour Paul Pogba !

Publié le 24 juin 2021 à 6h45 par T.M.

Dernièrement, le dossier Paul Pogba est revenu sur le devant de la scène du côté du PSG. Toutefois, l’international français serait encore loin de quitter Manchester United.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG a déjà acté l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Mais cela pourrait encore bouger dans ce secteur de jeu et il a notamment été question d’une arrivée de Paul Pogba. Alors que le Français n’a plus qu’un an de contrat à Manchester United, il pourrait faire ses valises cet été. Une opportunité qui n’aurait pas échappé au PSG et à son président, Nasser Al-Khelaïfi. En effet, récemment, il était annoncé que le dirigeant qatari avait rencontré Mino Raiola, agent de Paul Pogba, pour parler mercato.

Manchester United tient à Pogba !

Les premières pierres seraient donc posées auprès du clan Paul Pogba. Mais en ce qui concerne les négociations avec Manchester United, cela serait bien différent. En effet, comme l’assure Fabrizio Romano, les Red Devils ne négocieraient avec personne pour le moment. De plus, dans le nord de l’Angleterre, on ne voudrait pas vraiment se séparer de Paul Pogba. Bien que sa prolongation n’avancerait pas, Manchester United va tout tenter pour retenir son milieu de terrain cet été. A suivre…