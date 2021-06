Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La décision tonitruante de cette nouvelle piste d'Ancelotti !

Publié le 24 juin 2021 à 7h00 par A.D.

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du Barça et du Real Madrid, Leon Goretzka aurait demandé à son agent de le placer sur le marché parce qu'il ne serait pas convaincu par l'offre de prolongation du Bayern.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Leon Goretzka pourrait quitter le Bayern lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas très vite. En effet, le club bavarois pourrait se retrouver dos au mur, contraint de vendre son milieu de terrain cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Alertés par la situation de Leon Goretzka, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient en embuscade pour le récupérer selon les dernières informations de Sport 1 . Et ils pourraient voir le joueur leur facilité la tâche.

Leon Goretzka s'est placé sur le marché