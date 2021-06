Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta se lance dans une bataille avec le Real Madrid !

Publié le 24 juin 2021 à 0h00 par La rédaction

Après l'échec dans le dossier Georginio Wijnaldum, Joan Laporta serait prêt à rebondir sur une autre piste pour renforcer le milieu de terrain de Ronald Koeman. Le FC Barcelone suivrait de près la situation de Leon Goretzka. Mais le club catalan n'est pas seul puisque le Real Madrid s'intéresserait également à l'Allemand.

Après les arrivées de Sergio Agüero, Emerson, Eric Garcia et Memphis Depay, Joan Laporta ne compterait pas s’arrêter là. Le président catalan n’a pas oublié l’échec dans le dossier Georginio Wijnaldum et voudrait encore s’attacher les services d’un nouveau milieu de terrain pour renforcer l’effectif de Ronald Koeman dans ce secteur de jeu. Et afin de définitivement tourner la page concernant le Néerlandais, Joan Laporta pourrait se diriger sur une très grosse piste.

Le Barça et le Real Madrid s’intéresseraient à Goretzka