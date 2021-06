Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce retentissante d'Odegaard sur son avenir !

Publié le 23 juin 2021 à 23h30 par A.D.

Martin Odegaard a scellé son avenir avec le Real Madrid. Comme il l'a annoncé lui-même, le milieu offensif norvégien portera les couleurs de la Maison-Blanche la saison prochaine.

Barré par la concurrence au Real Madrid, Martin Odegaard n'a jamais su s'imposer ces dernières saisons. Pour emmagasiner du temps et parfaire sa progression, l'international norvégien a donc enchainé les prêts. Alors qu'il a débuté au Real Madrid en 2020-2021, Martin Odegaard a préféré faire ses valises au mois de janvier et rejoindre Arsenal en prêt car son temps de jeu ne lui convenait pas. Dans le doute concernant son avenir ces dernières semaines, Martin Odegaard a enfin les idées claires aujourd'hui.

Martin Odegaard annonce qu'il jouera au Real Madrid en 2021-2022