Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : En plus du PSG, Pérez a d’autres soucis à se faire pour Varane !

Publié le 23 juin 2021 à 23h00 par La rédaction

Le Real Madrid pourrait bien perdre Raphaël Varane après avoir perdu Sergio Ramos. Le Français est en fin de contrat en juin 2022 et il n'a pas encore prolongé. Sa situation a donc interpellé le PSG, désireux de se renforcer défensivement. Mais le club de la capitale ne serait clairement pas seul sur le dossier.

Après avoir perdu Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait également perdre Raphaël Varane. En fin de contrat en juin 2022, l’international tricolore n’a pas accepté de prolonger pour le moment. Pourtant, ce n'est pas la volonté qui manque du côté de Florentino Pérez. Mais le Français voudrait s’essayer à un nouveau challenge après avoir passé presque toute sa carrière chez les Merengue , et si aucun accord n'est trouvé, la Casa Blanca pourrait bien se résoudre à s'en séparer cet été pour éviter qu'il ne parte libre la saison prochaine. Sa situation a donc attiré certains clubs européens comme le PSG, qui souhaiterait se renforcer défensivement après le départ de Thiago Silva l’été dernier. Mais le club de la capitale va devoir faire face à une grosse concurrence.

Manchester United et Chelsea également à la recherche d’un défenseur