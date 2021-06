Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Mandanda se complique encore !

Publié le 23 juin 2021 à 22h10 par A.M.

En quête d'un gardien de but afin de concurrencer Steve Mandanda, l'OM s'intéresserait à Christian Joel, mais le Sporting Gijon se montre gourmand.

Cet été, l'une des ambitions de l'OM sur le marché des transferts sera de recruter un nouveau gardien de but. Et pour cause, le club phocéen souhaite attirer un portier capable de concurrencer Steve Mandanda, mais également de lui succéder à moyen terme. Dans cette optique, de nombreux noms circulent depuis l'ouverture du mercato. Mais la piste la plus chaude semblait mener à Christian Joel, annoncé proche de l'OM pour un transfert avoisinant les 2,4M€.

Gijon veut plus 2,5M€ pour Joel