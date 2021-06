Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club étranger pourrait tenter un double coup à Paris !

Publié le 23 juin 2021 à 20h45 par A.M.

Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG va devoir faire un sacré dégraissage au poste de gardien de but. Et l'Olympiakos pourrait rendre un sacré service aux Parisiens.

Cet été, le PSG va devoir vendre, et plusieurs gardiens de but sont sur le départ. Et pour cause, avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale va se retrouver avec portiers sous contrat à l'image de Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka, Alphonse Areola, Denis Franchi, Yanis Saidani et Garissone Innocent. Par conséquent, un gros dégraissage est prévu à ce poste, et l'Olympiakos pourrait bien frapper à la porte du PSG.

L'Olympiakos veut Rico et Areola