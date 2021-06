Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Wijnaldum, Leonardo passe à l'attaque pour un autre milieu !

Publié le 23 juin 2021 à 20h30 par A.D.

Alors qu'il semblait se diriger vers le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement signé au PSG. Malgré l'arrivée de l'international néerlandais, Leonardo penserait toujours à recruter Fabian Ruiz. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait déjà approché son homologue de Naples, Cristiano Giuntoli.

Le FC Barcelone peut s'en mordre les doigts. Après avoir enregistré les arrivées de Sergio Agüero et d'Eric Garcia pour 0€, Joan Laporta espérait en faire de même avec Georginio Wijnaldum. Toutefois, le président du FC Barcelone a vu le PSG lui couper l'herbe sous le pied à la dernière minute. Alors qu'il vient de s'offrir le milieu de terrain néerlandais, Leonardo ne serait pas encore rassasié au milieu de terrain et voudrait recruter encore et toujours dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait relancé le dossier Fabian Ruiz, un dossier déjà ouvert à plusieurs reprises par le passé. Selon les informations de Sky Sport , divulguées ce mardi, Leonardo n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Fabian Ruiz et pourrait retenter une nouvelle fois sa chance cet été. D'autant que la direction du Napoli penserait à se débarrasser de son milieu de terrain car elle aurait la nécessité de vendre lors du prochain mercato estival. Toutefois, Leonardo et le PSG seraient tout de même contraints de payer le prix fort pour arracher Fabian Ruiz à Cristiano Giuntoli.

Le Napoli en plein dilemme pour Fabian Ruiz ?

Lié à Naples jusqu'au 30 juin 2023, Fabian Ruiz aurait fait part de ses exigences à sa direction pour prolonger. A en croire Tuttosport , le milieu de terrain espagnol voudrait signer un contrat de 4,5M€ annuels. Une somme que le Napoli refuserait de payer. D'ailleurs, Aurelio De Laurentiis l'aurait déjà clairement expliqué à Fabian Ruiz, ajoutant qu'il était prêt à le vendre si une offre de près de 60M€ arrivait sur son bureau cet été. Et alors que le PSG penserait à recruter Fabian Ruiz, aucune proposition de cet ordre n'aurait été faite au président de Naples. Malgré tout, Leonardo aurait quand même déjà bougé ses pions pour avancer ce dossier.

Leonardo a lancé les contacts avec Naples pour Fabian Ruiz