Mercato - PSG : Les exigences colossales de cette piste de Leonardo !

Publié le 22 juin 2021 à 20h45 par A.D.

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo serait toujours en quête d'un milieu de terrain et penserait à recruter Fabian Ruiz. Lié jusqu'au 30 juin 2023 avec le Napoli, l'Espagnol réclamerait un contrat de 4,5M€. Alors qu'il refuserait de payer une telle somme à Fabian Ruiz, Aurelio De Laurentiis aurait expliqué à son joueur qu'il le laisserait partir en cas d'offre de 60M€. Une offre qui n'aurait pas été faite pour le moment.

Pour renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo a réalisé un joli coup en recrutant Georginio Wijnaldum pour 0€. Encore et toujours à la recherche d'un renfort dans l'entre jeu, le directeur sportif du PSG n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Fabian Ruiz. Selon les informations de Sky Sport , Leonardo s'intéresserait toujours au pensionnaire de Naples, bien que cet intérêt soit timide. Et pour boucler l'opération Fabian Ruiz, le PSG sait déjà ce qu'il doit faire.

Fabian Ruiz exigerait 4,5M€ annuels