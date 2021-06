Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions sur deux gros dossiers de Leonardo !

Publié le 22 juin 2021 à 19h15 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Italie, le PSG serait attentif à la situation de Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz à Naples. A ce sujet, des précisions ont été apportées.

Une fois n’est pas coutume, Leonardo va aller piocher en Italie pour renforcer le PSG. En effet, tandis que le club de la capitale va prochainement officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, c’est Achraf Hakimi qui pourrait ensuite débarquer de l’Inter Milan. Et cela pourrait ne pas s’arrêter là puisque le directeur sportif du PSG regarderait également du côté de Naples. Selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, il y aurait un « timide intérêt » pour Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz, défenseur central sénégalais et milieu de terrain espagnol, déjà annoncés par le passé dans le viseur des Parisiens.

« Les Parisiens ont beaucoup d’argent, mais… »