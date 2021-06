Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un énorme échec dans les plans de Joan Laporta…

Publié le 25 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Ayant déjà attiré 4 renforts, le FC Barcelone veut désormais faire un peu de ménage. Mais pour certains indésirables, la mission s’annoncerait délicate.

Le mercato estival a démarré très fort au FC Barcelone. En effet, Joan Laporta a déjà acté 4 renforts avec Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Si d’autres recrues sont encore attendues en Catalogne, ça va également bouger dans le sens des départs. Pour faire rentrer de l’argent dans les caisses et réaliser certaines économies, le Barça veut se séparer de certains indésirables. Les regards se tournent notamment vers Philippe Coutinho, dont l’avenir devrait toutefois continuer à s’écrire au Camp Nou.

Un départ compliqué !