Mercato - Barcelone : Tout reste encore à faire pour cette star de Serie A !

Publié le 24 juin 2021 à 23h00 par B.C.

Lié au Napoli jusqu’en juin 2022, Lorenzo Insigne serait dans le viseur du FC Barcelone. Cependant, Aurelio De Laurentiis n’aurait encore reçu aucune offre pour son attaquant, et les discussions devraient s’intensifier dans ce dossier après l’Euro.

Déjà très actif dans ce mercato estival, le FC Barcelone ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir mis la main sur Sergio Agüero et Memphis Depay, Joan Laporta pourrait de nouveau se montrer actif en attaque et s’intéresserait notamment à Lorenzo Insigne. Actuellement à l’Euro avec la Squadra Azzurra , la star du Napoli s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat et pourrait ainsi plier bagage dès cet été, une situation qui n’aurait pas échappé au FC Barcelone. Cependant, tout resterait encore à faire dans ce dossier.

Pas d’offre pour Insigne