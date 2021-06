Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien du club interpelle Laporta pour un retour au Barça !

Publié le 24 juin 2021 à 21h00 par B.C.

Libre de tout contrat après son passage en Chine, Paulinho se verrait bien retourner au FC Barcelone.

Comme prévu, Joan Laporta s’est déjà montré très actif dans ce début de mercato estival. Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay se sont officiellement engagés en faveur du FC Barcelone, mais d’autres renforts sont désormais attendus en Catalogne. Le club culé cherche notamment à densifier son entrejeu et pensait avoir fait le plus dur avec Georginio Wijnaldum, qui a finalement opté pour le PSG après cinq saisons à Liverpool. Le Barça va donc devoir regarder ailleurs pour se renforcer à ce poste, et Joan Laporta pourrait disposer d’une option inattendue.

« Le Barça ? J’en serais ravi »