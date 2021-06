Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta touche au but avec Lionel Messi !

Publié le 24 juin 2021 à 16h30 par H.G.

Alors qu’il est en fin de contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi devrait bel et bien y prolonger son bail très prochainement.

C’est un feuilleton qui dure depuis l’été dernier. Désireux de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi avait finalement été retenu par la direction du club catalan de l’époque présidée par Josep Maria Bartomeu, décidant alors d’honorer sa dernière année de contrat plutôt que de forcer son départ. Plusieurs mois après, le panorama a été bouleversé puisque le board catalan a changé avec l’élection de Joan Laporta en mars dernier. Et l’avocat de profession s’est donné une mission depuis le début de sa campagne : convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat et ne pas s’en aller libre au PSG ou en Premier League. Et visiblement, le travail acharné du président du FC Barcelone aurait maintenant porté ses fruits…

Joan Laporta a tout changé dans le dossier Lionel Messi

En effet, dans le Qué Golazo Podcast , Fabrizio Romano a une nouvelle fois rappelé que Lionel Messi devrait bel et bien prolonger son contrat au FC Barcelone pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2023. « Le sentiment autour de Lionel Messi et autour de Barcelone aussi est que Leo prolongera son contrat avec le Barça pour les deux prochaines années jusqu'en 2023. L'accord est presque prêt », a indiqué le journaliste officiant sur Sky Sport et CBS Sports . Proche d’un départ il y a un an, Lionel Messi devrait donc bientôt parapher un nouveau contrat au sein de son écurie de toujours. Et selon Fabrizio Romano, Joan Laporta ne serait clairement pas étranger à ce revirement de tendance. « Avoir Joan Laporta dans le club était la clé pour rouvrir les négociations avec Leo, pour le convaincre de rester, car ce n'était pas si facile », a ajouté le journaliste italien, qui annonçait déjà sur son compte Twitter ce jeudi qu’il ne restait plus que quelques détails liés à des clauses à régler pour que l’annonce de la prolongation soit effectuée.

