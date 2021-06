Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans le feuilleton Messi ?

Publié le 24 juin 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le contrat de Lionel Messi expire le 30 juin prochain, seuls quelques détails resteraient désormais à régler dans l’optique d’une prolongation de son bail au FC Barcelone.

L’avenir de Lionel Messi demeure incertain. En effet, le 30 juin prochain, l’international argentin arrivera au bout de son contrat au FC Barcelone et sera alors libre de rejoindre une autre équipe selon ses désirs. Seulement voilà, si la piste d’un départ a longtemps été avancée, c’est désormais celle d’une prolongation qui tient la corde dans la presse, certains médias annonçant même que ce renouvellement de La Pulga serait quasiment bouclé. Et cette tendance semble être en train de se confirmer…

L’optimisme règne pour la prolongation de Lionel Messi !

En effet, à en croire les informations de Fabrizio Romano, l’optimisme règnerait dans le dossier Lionel Messi, aussi bien du côté de l’entourage du joueur que du FC Barcelone. Toutes les parties impliquées dans la négociation n’auraient finalement aucun doute quant au fait que le natif de Rosario prolongera son bail au Barça, et seules quelques clauses resteraient à fixer dans la structure du futur contrat. Ces détails seraient ainsi la cause du fait que rien n’ait été annoncé pour l’heure, mais la prolongation de Lionel Messi au sein de son club de toujours ne serait plus qu’une question de temps. À suivre donc.