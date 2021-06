Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a choisi sa prochaine destination !

Publié le 23 juin 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que son engagement expire le 30 juin, Lionel Messi devrait annoncer qu'il reste au FC Barcelone avant cette date. La Pulga devrait signer un nouveau contrat de deux ans avec le Barça avant de s'envoler vers la MLS, et peut-être rejoindre l'Inter Miami de David Beckham. Et lorsqu'il aura tiré sa révérence, Lionel Messi aurait prévu de faire son retour à Barcelone pour intégrer l'organigramme blaugrana.

Lionel Messi aurait fait son choix final. En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, La Pulga aurait décidé de continuer l'aventure avec son club et de ne pas changer d'air. Selon les informations de Cuatro , Lionel Messi devrait annoncer la nouvelle avant la fin de son bail dans une vidéo. Une vidéo dans laquelle il devrait expliquer pourquoi il a finalement décidé de poursuivre avec le FC Barcelone. Dans la foulée, Joan Laporta devrait dévoiler les détails de leur accord. A en croire le média espagnol, Lionel Messi devrait parapher un contrat de deux saisons avec l'écurie blaugrana. Alors que le Barça a de gros soucis sur le plan économique, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, le capitaine et numéro 10 catalan devrait percevoir son salaire sur cinq ans.

Direction la MLS et l'Inter Miami pour Lionel Messi ?

Concernant l'annonce de Lionel Messi, Joan Laporta voudrait qu'il la fasse dès jeudi. Une date qu'il n'aurait pas choisie au hasard, puisque Lionel Messi fêtera son anniversaire, ses 34 ans, et c'est également la Saint Joan. Toutefois, le président du Barça devrait avoir du mal à officialiser la prolongation de Lionel Messi aussi tôt. Comme l'a précisé Cuatro , il serait difficile pour Joan Laporta de finaliser les derniers détails du renouvellement de La Pulga dans un laps de temps aussi court. Malgré tout, une chose serait sûre : Lionel Messi signera son nouveau bail avec le FC Barcelone avant le 30 juin. Joan Laporta ne voudrait en aucun cas que son capitaine et numéro 10 soit libre de tout contrat une seule seconde.

Une reconversion dans l'organigramme du Barça ?