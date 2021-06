Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo avec Paredes ?

Publié le 24 juin 2021 à 12h15 par A.C.

Plusieurs fois poussé vers la sortie par Leonardo, Leandro Paredes pourrait une nouvelle fois faire parler de lui cet été.

L’été dernier, Leonardo avait tout bouclé pour un échange entre Leandro Paredes et Marcelo Brozovic. Finalement, tout est tombé à l’eau, puisque Paredes a choisi de rester au Paris Saint-Germain. L’histoire s’est répété quelques mois plus tard. Lors du mercato hivernal, Leonardo a une nouvelle fois essayé de monter une opération autour de Paredes, encore avec l’Inter, mais impliquant plutôt Christian Eriksen. Une deuxième tentative qui s’est soldée par un nouvel échec, mais qui ne semble pas avoir découragé le directeur sportif du PSG. En Italie on assure que Leonardo aurait continué à proposer Paredes à plusieurs clubs, dont la Juventus.

La Juventus oublie Paredes et accueille Locatelli