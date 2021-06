Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Leandro Paredes !

Publié le 18 juin 2021 à 20h15 par T.M.

Passé par l’AS Rome, le Chievo Vérone et Empoli, Leandro Paredes pourrait bien retrouver les pelouses italiennes la saison prochaine.

Auteur d’un doublé face à la Suisse, Manuel Locatelli est l’une des sensations de ce début d’Euro. Brillant avec la sélection italienne, le milieu de terrain de Sassuolo voit sa cote grimper en flèche et cela pourrait avoir son importance. En effet, le joueur de 23 ans est très courtisé durant ce mercato estival, surtout par la Juventus. Au sein de la Vieille Dame, Locatelli apparait comme une priorité et pourrait ainsi intégrer l’effectif de Massimiliano Allegri. Mais reste donc encore à trouver un accord avec Sassuolo, ce qui pourrait ne pas être une mince affaire…

Paredes, le plan B ?