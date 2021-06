Mercato - PSG : Le Real Madrid va passer à l'action dans ce dossier à 40M€ !

Foot - Mercato - PSG

Très en vue cette saison, Manuel Locatelli aurait tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Pour prendre les devants sur ce dossier, Carlo Ancelotti pourrait très bientôt passer à l'action.

Auteur d'une saison brillante avec Sassuolo, Manuel Locatelli confirme à l'Euro sous les couleurs de la Squadra Azzurra . Ce qui n'a pas échappé aux plus grosses écuries européennes, et notamment au PSG, à la Juventus, à Manchester City ou encore au Real Madrid. Pour battre la concurrence en ce qui concerne Manuel Locatelli, Carlo Ancelotti serait déjà sur les starting-blocks, prêts à lancer les hostilités pour remporter cette grosse bataille.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Carlo Ancelotti suivrait Manuel Locatelli avec la plus grande attention. Dans cette optique, le nouveau coach du Real Madrid pourrait très bientôt passer à l'action et lancer les contacts avec Sassuolo en vue d'un transfert cet été. Leonardo et le PSG feraient donc mieux de rester sur leurs gardes et de surveiller de près les agissements de Carlo Ancelotti, le technicien merengue.

Carlo #Ancelotti closely follows Manuel #Locatelli of Sassuolo.I expect formal contacts to be established between #RealMadrid and #Sassuolo soon.Sassuolo expects an offer of around € 40m for Manuel Locatelli. pic.twitter.com/RlzbPcb1Tk