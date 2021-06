Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juve, City... Le message du clan Locatelli !

Publié le 17 juin 2021 à 18h45 par A.C.

Manuel Locatelli, milieu de Sassuolo et de la Squadra Azzurra, pourrait être l’un des gros dossiers du mercato estival.

Il est à la Une de toute la presse italienne, ce jeudi. Auteur d’un doublé et d’un prestation globale excellente, manuel Locatelli a été l’homme du match entre la Suisse et l’Italie (3-0), pour cette deuxième journée des phases de groupe de l'Euro. De quoi totalement relancer l’avenir, puisque du côté de Sassuolo on se serait résigné à son départ, même si on demanderait pas moins de 40M€. Le Paris Saint-Germain est sur le coup, tout comme Manchester City, ou Pep Guardiola semble beaucoup apprécié le profil de l’Italien. C’est toutefois la Juventus, qui tiendrait la corde, à en croire les informations de Tuttosport et de La Gazzetta dello Sport .

« Je suis supporter de la Juventus, mais... »