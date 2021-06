Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle de taille pour le départ de Pjanic ?

Publié le 17 juin 2021 à 14h00 par A.C.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait faire son retour à la Juventus.

L’été dernier, la Juventus et le FC Barcelone ont fait une opération surprenante. Les Bianconeri se sont en effet privés de leur maitre à jouer, qui a rejoint Barcelone dans le cadre d’un transfert évalué à 60M€. Dans le même temps, c’est Arthur qui a quitté la Catalogne pour poser ses valises dans le nord de l’Italie, pour près de 70M€. Or, les deux joueurs n’ont pas vraiment eu du succès dans leurs nouveaux clubs. C’est notamment le cas de Pjanic, qui n’a que très peu joué avec Ronald Koeman et qui serait désormais décidé à quitter le Barça.

Transfert impossible pour Pjanic