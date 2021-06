Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta doit passer à l’action pour oublier Wijnaldum !

Publié le 17 juin 2021 à 12h00 par A.C.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le FC Barcelone lorgnerait Lorenzo Pellegrini, capitaine de l’AS Roma.

L’échec sur Georginio Wijnaldum peut laisser des traces au FC Barcelone. Sensé rejoindre Ronald Koeman en Catalogne, le Néerlandais a choisi de quitter Liverpool pour rallier le Paris Saint-Germain de Neymar. Il faudra donc trouver une autre piste et elle pourrait venir de Manchester City, puisque la presse britannique parle d’un intérêt pour plusieurs joueurs de Pep Guardiola, notamment İlkay Gündoğan. Mais la solution pourrait également venir d’Italie ! La presse transalpine assure que des contacts auraient eu lieu récemment avec l’AS Roma, pour se renseigner au sujet de Lorenzo Pellegrini. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international italien possèderait notamment une clause d’achat de 30M€.

L’AS Roma veut passer à la vitesse supérieure