Mercato - Barcelone : Un dénouement imminent pour Lionel Messi !

Publié le 17 juin 2021 à 9h00 par T.M.

Actuellement avec l’Argentine pour disputer la Copa America, Lionel Messi voit les rumeurs sur son avenir continuer de se multiplier. Cependant, ce feuilleton pourrait rapidement prendre fin.

Depuis plusieurs mois désormais, le FC Barcelone retient son souffle pour Lionel Messi. En effet, alors que le 30 juin approche, l’Argentin n’a toujours pas prolongé et pourrait donc partir libre d’ici peu. Mais pour les Blaugrana, cela sent de plus en plus bon. Ce mercredi, Joan Laporta, président du Barça, a d’ailleurs lâché à propos de la prolongation de Messi : « Je suis très serein quant à l'avenir de Leo. Les crampons de Leo continueront sur le terrain du Camp Nou. Les choses se passent très bien. Il veut rester. Je n'envisage pas un non de Messi ».

Une prolongation pour Messi !