Mercato - OM : Longoria devra faire un effort pour sa prochaine recrue !

Publié le 17 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Du côté de l’OM, on attend actuellement l’arrivée de Konrad de la Fuente. Mais pour y arriver, Pablo Longoria devra visiblement y mettre du sien.

Entretenant de très bonnes relations avec Mateu Alemany, dirigeant du FC Barcelone, Pablo Longoria pourrait réaliser quelques coups chez les Blaugrana cet été. Cela pourrait d’ailleurs commencer avec Konrad de la Fuente. Grand espoir du club catalan, l’Américain ne trouve cependant pas grâce aux yeux de Ronald Koeman. A 19 ans, c’est donc à l’OM qu’il pourrait aller chercher du temps et Pablo Longoria et Jorge Sampaoli voudraient lui tendre la main. Mais pour cela, il faut se mettre d’accord avec le Barça, ce qui serait encore loin d’être le cas.

Quelle opération pour Konrad de la Fuente ?