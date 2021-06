Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Koeman impliqué dans un échange colossal ?

Publié le 24 juin 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaite dégraisser son effectif, Jordi Alba pourrait être poussé vers la sortie cet été. Et un club italien serait justement disposé à l’accueillir.

Désireux d’ouvrir un nouveau cycle au FC Barcelone, Joan Laporta entend renouveler en profondeur l’effectif du club catalan. Cela passera bine évidemment par des recrues, mais également pas des ventes afin d’engranger des liquidités et réduire la masse salariale colossale du club. En ce sens, plusieurs joueurs seraient susceptibles d’être poussés vers la sortie, et ce en dépit du fait qu’ils puissent être des cadres du vestiaire. En ce sens, Jordi Alba pourrait ne pas être retenu par le club catalan, et l’Inter a récemment été annoncé sur ces traces pour éventuellement l’accueillir.

Un échange entre le Barça et l’Inter impliquant Jordi Alba ?