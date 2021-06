Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se prépare au pire avec Kylian Mbappé !

Publié le 24 juin 2021 à 14h30 par A.C.

Le temps passe et Kylian Mbappé n’a toujours pas donné sa réponse au Paris Saint-Germain, alors que son contrat se termine dans seulement un an.

Le scénario catastrophe se précise. Voilà plusieurs mois déjà que Leonardo travaille sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Il a touché à son but avec Neymar, mais il semble toujours attendre une véritable réponse de la part de l'autre star du Paris Saint-Germain, qui ne semble pas être à la recherche d’un gros contrat. Régulièrement interrogé sur son avenir, Mbappé a en effet toujours clamé haut et fort être à la recherche d’un projet sportif solide, qui puisse lui permettre de viser le très haut niveau au cours des prochaines années. Un message qui semble être arrivé jusqu’à Doha, qui a rapidement apporté une réponse. A seulement un an de la fin du contrat de Mbappé, les propriétaires du PSG veulent frapper fort sur le mercato et si Georginio Wijnaldum est déjà arrivé, il ne sera pas seul. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’Achraf Hakimi est plus proche que jamais du PSG, tandis que Leonardo devrait enfin boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC.

A Doha on s’est fait à l’idée d’un départ de Mbappé

Tous ces efforts ne semblent pourtant pas pouvoir changer les choses. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , à Doha on se serait résignés à un départ de Kylian Mbappé. Sans prolongation, il devrait être vendu au cours de ce mercato estival par le Paris Saint-Germain, même si le quotidien italien ne parle d’aucun montant précis. La destination est toute trouvée, puisque Carlo Ancelotti serait prêt à l’accueillir les bras ouverts au Real Madrid.

