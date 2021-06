Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision de taille sur le dossier Achraf Hakimi !

Publié le 24 juin 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que le PSG et Chelsea ont été en concurrence dans le dossier Achraf Hakimi, la volonté de l’international marocain aurait changé la donne du feuilleton.

Il est sans nul doute la grande priorité du Paris Saint-Germain en ce début de fenêtre estivale des transferts, et tout indique que Leonardo est maintenant proche de s’attacher ses services. En effet, en quête d’un nouveau latéral droit, le PSG cible Achraf Hakimi dans cette optique et est proche d’un accord à hauteur de 70 M€ avec l’Inter comme le10sport.com vous l’a révélé. Dans le même temps, un accord contractuel a été trouvé avec le joueur depuis maintenant un mois, chose qui a permis au PSG de prendre la tête de la course à la signature d’Achraf Hakimi, devant Chelsea donc.

Achraf Hakimi et sa compagne veulent rejoindre Paris !