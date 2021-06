Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour cette star de Serie A ?

Publié le 24 juin 2021 à 17h00 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Napoli, Lorenzo Insigne pourrait donner un nouvel élan à sa carrière, en rejoignant le FC Barcelone.

Le mercato du FC Barcelone est parti sur les chapeaux de roues. Sans rien débourser en indemnité de transfert, le club catalan a réussi à boucler les arrivées de Memphis Depay, d'Eric Garcia et de Sergio Aguero. Mais Joan Laporta ne devrait pas s’arrêter là, puisqu’il aurait désormais le regard tourné vers la Serie A. Sa cible ne serait autre que Lorenzo Insigne, actuellement à l’Euro avec la Squadra Azzurra et star du Napoli. Son contrat se terminant en 2022, le Barça aurait flairé le bon coup, alors que sa prolongation ne semble pas vraiment avancer...

Insigne toujours plus proche d’un départ