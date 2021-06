Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette star de Serie A prévient Joan Laporta !

Publié le 23 juin 2021 à 22h00 par A.D.

Après Sergio Agüero et Memphis Depay, Joan Laporta voudrait s'offrir les services de Lorenzo Insigne aux avant-postes. Interrogé sur son avenir, l'attaquant du Napoli a lâché ses vérités.

Joan Laporta a déjà frappé très fort sur le marché. Arrivé depuis peu, le président du Barça a recruté quatre joueurs avant l'ouverture du mercato estival : Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay. Et alors qu'il a déjà recruté deux attaquants, Joan Laporta ne voudrait pas en rester là. En effet, le nouveau patron du Barça voudrait désormais s'attacher les services de Lorenzo Insigne, qui pourrait quitter Naples cet été. Présent en conférence de presse ce mercredi, l'international italien a lâché des indices sur son avenir.

Lorenzo Insigne ferme la porte à la Lazio