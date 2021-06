Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion imminente pour Lionel Messi ?

Publié le 23 juin 2021 à 20h00 par A.D.

La prolongation de Lionel Messi au Barça ne serait plus qu'une question de temps. Les représentants de La Pulga devraient négocier les derniers détails de son nouveau contrat avec Joan Laporta ce jeudi à Barcelone.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait destiné à continuer son aventure avec le FC Barcelone. Selon les informations de Cuatro , La Pulga devrait prolonger son bail de deux saisons et annoncer la nouvelle via une vidéo dans les prochains jours. Pour finaliser les derniers détails pour son renouvellement, ses représentants devraient se rendre à Barcelone ce jeudi.

Un ultime rendez-vous entre Laporta et le clan Messi ce jeudi ?