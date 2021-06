Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Laporta avec cette star de Serie A !

Publié le 22 juin 2021 à 15h00 par A.D.

Malgré les arrivées de Memphis Depay et de Sergio Agüero, Joan Laporta voudrait recruter un nouvel attaquant : Lorenzo Insigne. Alors que les négociations entre le Napoli et le joueur pour une prolongation se compliqueraient, le président du Barça pourrait avoir une grosse ouverture sur ce dossier.

Arrivé il y a peu au FC Barcelone, Joan Laporta a déjà frappé très fort. En effet, le nouveau président du Barça a bouclé quatre recrues avant le début du mercato estival : Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal. Alors qu'il a déjà recruté deux attaquants, Joan Laporta ne serait pas rassasié et en voudrait encore plus. Selon les dernières informations de Sport Italia , le dirigeant catalan envisagerait de se jeter sur Lorenzo Insigne cet été. Et il pourrait avoir un énorme coup à jouer sur ce dossier.

Lorenzo Insigne poussé vers la sortie par Naples ?