Mercato - Barcelone : Laporta déjà en danger pour cette star ?

Publié le 21 juin 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors qu'il a déjà enregistré les arrivées de Sergio Agüero et Memphis Depay, Joan Laporta garderait un oeil sur la situation de Lorenzo Insigne. Néanmoins, le FC Barcelone ne serait pas seul sur le dossier puisque l'Atletico Madrid serait également intéressé par l'international italien.

Le FC Barcelone a parfaitement commencé son mercato en enregistrant les arrivées de Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson. Néanmoins, Joan Laporta ne compte pas s’arrêter là. Comme il l’a expliqué dans un entretien pour La Vanguardia , trois ou quatre joueurs sont encore attendus pour renforcer l’effectif de Ronald Koeman en vue de la saison prochaine. Ainsi, alors qu’il a déjà recruté deux joueurs offensifs, le président catalan ne serait pas contre voir un troisième attaquant débarquer en Catalogne cet été. De ce fait, Lorenzo Insigne serait dans le viseur du Barça . Mais la formation blaugrana ne serait pas seule sur le dossier.

L’Atletico suivrait aussi Insigne