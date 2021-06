Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’appel du pied de cet indésirable de Puel pour un départ !

Alors qu'elle n'a toujours enregistré aucune arrivée cet été pour le moment, l'ASSE serait proche de se séparer de l'un de ses jeunes joueurs, en la personne de Mickaël Nadé. Le défenseur de 22 ans, lui, voudrait rester à QRM, où il a été prêté cette saison.

Après une saison très compliquée en Ligue 1, l’ASSE a à coeur de se racheter auprès des supporters. Claude Puel ne voudrait pas revivre un exercice aussi difficile, surtout que cela pourrait lui coûter sa place sur le banc stéphanois. Néanmoins, malgré quelques joueurs évoqués dans le viseur des Verts , Saint-Etienne n’a enregistré aucune arrivée pour le moment. En revanche, dans le sens des départs, l’histoire n’est pas la même. Alors que plusieurs éléments comme Miguel Trauco ou Bryan Djile Nokoue sont annoncés en partance, l’ASSE pourrait se séparer d’un indésirable prochainement.

Nadé veut rester à QRM