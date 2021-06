Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ se confirme pour cette pépite de Puel !

Publié le 20 juin 2021 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2021 à 22h01

Pour débuter son mercato, l’ASSE s’active sur le plan des départs. Outre Miguel Trauco, un autre latéral gauche pourrait quitter le club. En effet, Bryan Djile Nokoue devrait rejoindre le Lokomotive Zagreb.

Cet été, Claude Puel a prévu une belle revue d’effectif. Après une saison compliquée, les Stéphanois doivent se racheter auprès de leurs supporters. Et pour l’entraîneur français, une saison de plus à lutter pour le maintien pourrait lui être fatale. Mais pour le moment, les Verts ne sont pas très actifs dans le sens des arrivées. C’est l’inverse pour les départs... En plus de Miguel Trauco qui est suivi par Trabzonspor, un autre latéral pourrait bientôt faire ses valises.

La Croatie plutôt que la Ligue 2