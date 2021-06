Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre Pochettino et Mbappé, le choix a été fait !

Publié le 25 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Au Real Madrid, la priorité se nomme Kylian Mbappé. Un objectif très clair, privilégié notamment au détriment du dossier Mauricio Pochettino. Explications.

Lors des deux fenêtres de recrutement, le Real Madrid n’a rien dépensé pour se renforcer. Une tendance qui pourrait bien être différente. En effet, afin de mener à bien la révolution au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti, le carnet de chèque pourrait être sorti. Et la folie pourrait se nommer Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG est la grande priorité de Florentino Pérez qui veut tout faire pour parvenir à un accord avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Et pour y arriver, il ne compte rien faire qui pourrait l’handicaper.

Non pour Pochettino, oui à Mbappé !