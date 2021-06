Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir d'une star d'Ancelotti est scellé !

Publié le 24 juin 2021 à 22h00 par La rédaction

Devenu remplaçant au profit de Ferland Mendy, Marcelo devrait finalement rester au Real Madrid, malgré les rumeurs de départ. Il récupèrera aussi le brassard de capitaine.

Si le début de mercato de Barcelone est à la hauteur des attentes des socios, c’est tout l’inverse pour le Real Madrid… Pour le moment, seul David Alaba a débarqué, libre en provenance du Bayern Munich, qui vient compenser un départ. Et pas n’importe lequel… Après 16 ans passés dans la capitale espagnole, Sergio Ramos a décidé de partir. Et en plus du défenseur de 35 ans, Raphaël Varane pourrait prendre le même chemin. Heureusement pour les supporters madrilènes, le futur capitaine devrait rester.

Marcelo va rester

Selon Fabrizio Romano, Marcelo, un temps annoncé sur le départ, devrait continuer avec le Real. Si les rumeurs allaient dans le sens contraire, le journaliste italien a précisé que Florentino Pérez n’aurait jamais eu l’intention de s’en séparer. Le Brésilien est un joueur clé du vestiaire et il devrait récupérer le brassard de capitaine dès la saison prochaine. Marcelo n’a plus qu’à récupérer sa place de titulaire…